Видеообзор победного матча Александра Бублика над Беном Шелтоном

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№18 АТР) одержал победу в третьем круге грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания) над американцем Беном Шелтоном (№15 АТР). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Александра Бублика. В очном противостоянии Бублик впереди – 2:0.

Ранее во втором круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл хозяина корта Роберто Карбальеса-Баэну (1:6, 6:2, 6:2).