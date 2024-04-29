Все о теннисе
Видеообзор победного матча Александра Бублика над Беном Шелтоном
Фото: KTF
Казахстанский теннисист Александр Бублик (№18 АТР) одержал победу в третьем круге грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания) над американцем Беном Шелтоном (№15 АТР). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:4 в пользу Александра Бублика. В очном противостоянии Бублик впереди – 2:0.
Ранее во втором круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл хозяина корта Роберто Карбальеса-Баэну (1:6, 6:2, 6:2).
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript