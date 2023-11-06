Елена Рыбакина посетила представление цирка Дю Солей в Мексике

Чемпионка Уимблдона-2022, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина побывала на представлении цирка Дю Солей в Мексике, где выступала известная артистка Гаухар Ахметова-Атертон из Казахстана. Совместные фотографии знаменитые казахстанки опубликовали в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина посетила цирковое шоу после того, как завершила выступление на Итоговом турнире WTA в Канкуне.

"Для меня было честью выступать для тебя, Лена. Я уверена, что мы еще встретимся", — подписала акробатка совместное фото с Рыбакиной в соцсетях.

Две популярные казахстанки встретились после окончания представления. Рыбакина раздала несколько автографов и сфотографировалась с казахстанским флагом. Кроме того, сама Рыбакина опубликовала общее фото с коллективом артистов цирка.

Фото: Instagram/lenarybakina

Гаухар Ахметова-Атертон является единственной казахстанкой, которая выступает в Цирке Дю Солей в акробатике. Гимнастка родилась в Алматы, а сейчас проживает в Нью-Йорке. В самом известном цирке в мире она работает с 2006 года.



На Итоговом турнире в Мексике Елена Рыбакина не смогла пробиться в плей-офф. На групповой стадии она одержала одну победу и потерпела два поражения.

