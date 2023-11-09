Лучший теннисист Казахстана проиграл сопернику на турнире во Франции

Александр Бублик во втором круге хардового турнира категории АТР-250 во французском Метце уступил итальянскому сопернику, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



В ночь на 9 ноября лучший казахстанский теннисист, 26-летний Александр Бублик, проиграл итальянцу Фабио Фоньини в трехсетной встрече хардового турнира во французском Метце.

Встреча длилась без пяти минут три часа и прошла в три сета, два из которых Бублик проиграл. Итоговый счет встречи – 4:6, 7:6, 7:6.

Благодаря этой победе 36-летний Фоньини, который занимает 147-ю строчку в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с сильнейшим в паре Абедалла Шелбайх (Иордания) – Лоренцо Сонего (Италия).

Накануне первая ракетка Казахстана, Елена Рыбакина, в составе сборной Казахстана встретилась с легендой тенниса Билли Джин Кинг.

