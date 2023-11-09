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Лучший теннисист Казахстана проиграл сопернику на турнире во Франции

Лучший теннисист Казахстана проиграл сопернику на турнире во Франции Фото: ktf.kz
Александр Бублик во втором круге хардового турнира категории АТР-250 во французском Метце уступил итальянскому сопернику, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 9 ноября лучший казахстанский теннисист, 26-летний Александр Бублик, проиграл итальянцу Фабио Фоньини в трехсетной встрече хардового турнира во французском Метце.

Встреча длилась без пяти минут три часа и прошла в три сета, два из которых Бублик проиграл. Итоговый счет встречи – 4:6, 7:6, 7:6.

Благодаря этой победе 36-летний Фоньини, который занимает 147-ю строчку в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с сильнейшим в паре Абедалла Шелбайх (Иордания) – Лоренцо Сонего (Италия).

Накануне первая ракетка Казахстана, Елена Рыбакина, в составе сборной Казахстана встретилась с легендой тенниса Билли Джин Кинг.

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Мария Мельникова
Бублик Александр Казахстан Франция
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