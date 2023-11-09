Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Три упущенных матчбола: как Александр Бублик умудрился проиграть 147 ракетке мира

Александр Бублик потерпел сенсационное поражение от итальянца Фабио Фоньини Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Метце (Франция) проходит турнир серии АТР-250 (хард). Во втором круге прошлогодний финалист этих состязаний Александр Бублик потерпел сенсационное поражение от итальянца Фабио Фоньини, который занимает 147-е место в мировом рейтинге. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Стоит отметить, что первая ракетка Казахстана не смог реализовать три матчбола. Во втором сете Фоньини отыграл у Бублика подачу на матч при счете 5:6 и два на тай-брейке. В итоге лидер мужской сборной страны проиграл со счетом 6:4, 6:7, 6:7. Соперники встречались между собой впервые. Александр Бублик, занимающий 32 место в мировом рейтинге, в прошлом году дошел до финала на турнире в Метце, где уступил другому итальянцу – Лоренцо Сонего (6:7, 2:6). Примечательно, что соперником Фабио Фоньини в четвертьфинале станет именно Лоренцо Сонего.

Фабио Фоньини впервые с апреля 2022 года вышел в четвертьфинал уровня ATP. Тогда он вошел в восьмерку сильнейших в Белграде (в итоге проиграл в полуфинале). На харде же он последний раз выходил в 1/4 в октябре 2019-го на "Мастерсе" в Шанхае.

Ранее на турнире в Метце Александр Бублик проиграл в парном разряде.

Читайте также

Казахстан проиграл в стартовом матче командного чемпионата мира

Кубок Билли Джин Кинг: результаты матчей второго игрового дня

Денис Евсеев пробился во второй круг турнира в Финляндии

Пахита Амири
Бублик Александр Италия Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Асхат Тагыберген прибыл в расположение сборной Казахстана по футболу
Тагыберген вернулся из Германии, забрал "золото" и улетел в Астану
Лига чемпионов, итоги заключительных встреч 4-го тура
Лига чемпионов: итоги заключительных встреч 4-го тура
Елена Рыбакина в составе сборной Казахстана встретилась с легендой тенниса Билли Джин Кинг
Елена Рыбакина в составе сборной Казахстана встретилась с легендой тенниса Билли Джин Кинг
Официальный мяч появился у казахстанского водного поло
Официальный мяч появился у казахстанского водного поло
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления