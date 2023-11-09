Три упущенных матчбола: как Александр Бублик умудрился проиграть 147 ракетке мира

В Метце (Франция) проходит турнир серии АТР-250 (хард). Во втором круге прошлогодний финалист этих состязаний Александр Бублик потерпел сенсационное поражение от итальянца Фабио Фоньини, который занимает 147-е место в мировом рейтинге. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что первая ракетка Казахстана не смог реализовать три матчбола. Во втором сете Фоньини отыграл у Бублика подачу на матч при счете 5:6 и два на тай-брейке. В итоге лидер мужской сборной страны проиграл со счетом 6:4, 6:7, 6:7. Соперники встречались между собой впервые. Александр Бублик, занимающий 32 место в мировом рейтинге, в прошлом году дошел до финала на турнире в Метце, где уступил другому итальянцу – Лоренцо Сонего (6:7, 2:6). Примечательно, что соперником Фабио Фоньини в четвертьфинале станет именно Лоренцо Сонего.

Фабио Фоньини впервые с апреля 2022 года вышел в четвертьфинал уровня ATP. Тогда он вошел в восьмерку сильнейших в Белграде (в итоге проиграл в полуфинале). На харде же он последний раз выходил в 1/4 в октябре 2019-го на "Мастерсе" в Шанхае.

Ранее на турнире в Метце Александр Бублик проиграл в парном разряде.