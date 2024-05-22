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Видеообзор победного матча Александра Бублика во втором круге турнира в Лионе

Видеообзор победного матча Александра Бублика во втором круге турнира в Лионе Фото: АТР
В Лионе (Франция) проходит турнир серии ATP-250 (грунт). Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (19 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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На турнире в Лионе Бублик получил второй номер посева и начал свой путь со второго раунда, где обыграл представителя Австралии Александара Вукича (93 АТР) со счетом 6:4, 6:2. В очном противостоянии казахстанский теннисист восстановил равновесие (1:1).


Во втором круге Бублик сыграет с Павлом Котовым (57 АТР, Россия).

Ранее Александр Недовесов успешно стартовал на турнире АТР-250 в парном разряде. 

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