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Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона 2023

Новаку Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона 2023 Фото: tennis.com
В Турине (Италия) 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона 2023. Представлен видеообзор церемонии награждения, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович уже в восьмой раз в карьере завершает сезон в качестве лучшего теннисиста в мире. Он удостаивался данного трофея в 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 и 2023 годах. Таким образом, Новак обновит собственный мировой рекорд по этому показателю.

Забавно, что перед выходом на стадион Новак танцевал и пел от радости.

Ранее Новак Джокович одержал победу в первом туре группового этапа Итогового турнира АТР, благодаря которой и обеспечил себе первое место в мировом рейтинге.  

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