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Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Челленджера" Фото: Instagram.com/ktf.kz/
В шведском Дандерюде Денис Евсеев в паре с Максимилианом Нойхриситом (Австрия) обыграл дуэт Тони Бладелиус/Карл Фрайберг (Швеция), сообщает Zakon.kz

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Пара Денис Евсеев/Максимилиан Нойхрисит одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:1.

Встреча продлилась ровно один час.

В следующем круге теннисисты встретятся с парой Дживан Недунчежиян/Виджай Сундар Прашант (Индия), в матче будет разыгрываться путевка в полуфинальную стадию турнира.

Денис Евсеев является 540-й ракеткой мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов в парном разряде. 


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