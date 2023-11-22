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Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Испании

Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Испании Фото: ktf.kz
В Валенсии (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде одиночного разряда Денис Евсеев в упорной борьбе обыграл хозяина корта, обладателя уйлд-кард (WC) Карлоса Табернера (363 АТР) – 7:5, 7:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 21 минуту. Казахстанец выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал шесть брей-пойнтов из 15.

В следующем раунде 30-летний Денис Евсеев сыграет с более серьезным соперником – испанцем Педро Мартинесом (172 АТР).

Также на турнире в Валенсии Денис Евсеев выступит в парном разряде вместе с россиянином Иваном Гаховым.

Ранее на испанском "Челленджере" Евсеев успешно преодолел квалификацию. 

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