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Каролин Гарсия: Это место просто взрывает твой разум

Каролин Гарсия побывала в Антарктике Фото: wtatennis
Французская теннисистка Каролин Гарсия побывала в Антарктике. 20-я ракетка мира поделилась снимками с Южного полюса в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Пока многие теннисисты проводят отпуск в теплых странах, чемпионка Итогового турнира WTA 2022 года, решила отправится в Антарктику на встречу с пингвинами.

"Это место просто взрывает твой разум. У меня нет слов, чтобы описать, что мы пережили, увидели, почувствовали", – написала Гарсия в соцсетях.

Сезон 2023 Каролин Гарсия завершила на 20-й строчке мирового рейтинга. Всего на счету француженки 11 титулов WTA за карьеру. В сентябре 2018 года Гарсия была четвертой ракеткой мира, достигнув наивысшего для себя показателя в рейтинге.

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях фотографии с Мальдивских островов. 

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