"Потеряла радость быть теннисисткой": Каролин Гарсия досрочно завершила сезон

Французская теннисистка Каролин Гарсия в социальных сетях опубликовала большой пост, в котором заявила, что досрочно завершает сезон, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка пожаловалась на проблемы с плечом, а также на ментальные трудности, токсичное мышление и панические атаки.

"В Гвадалахаре завершился мой сезон 2024 года. Это было непростое решение, ведь в теннисе каждая неделя отдыха – это потеря рейтинговых очков и упущенные возможности. Но я знаю, что это правильный выбор, чтобы вернуться сильнее в 2025 году и снова бороться за важные моменты", – пояснила Гарсия.

Она добавила, что физически довела свое плечо до предела, пытаясь восстанавливаться во время соревнований, но это не сработало. Спортсменка отметила, что ей нужно больше времени на отдых, а также ментальная перезагрузка.

"Нужно отойти от постоянной работы в теннисе, взять настоящий отпуск, воссоединиться с семьей и близкими, позволить себе дышать без давления из-за результатов. В этом году мой образ мышления был токсичным. Потеряла радость быть теннисисткой и стала одержима рейтингом и победами. Мои результаты не соответствовали поставленным целям и ожиданиям. Устала от тревоги, панических атак, слез перед матчами", – написала она.

Теннисистка также сообщила, что, несмотря ни на что, любит теннис и начнет подготовку к новому сезону через несколько недель.

27 сентября 2024 года стало известно, что первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина, играя в дуэте с россиянкой Ириной Хромачёвой, потерпела поражение в первом раунде турнира China Open.