Определился первый финалист Кубка Дэвиса

Сборная Австралии стала первым финалистом Кубка Дэвиса, обыграв в полуфинале Финляндию с общим счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Окончательный выход в финал обеспечил 12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор, обыграв в двух сетах 69-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:3.

Противостояние продлилось 1 час 33 минуты. Алекс де Минор реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 и допустил три двойные ошибки. Эмиля Руусувуори реализовал два брейк-пойнта из четырех и допустил две двойные ошибки. Каждый из спортсменов выполнил по одному эйсу.

В финале Австралия сыграет с победителем матча Сербия-Италия.