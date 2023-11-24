Кубок Дэвиса: Сербия обыграла Великобританию. Определились все полуфинальные пары

В Малаге (Испания) завершились матч 1/4 финала Кубка Дэвиса. Сборная Сербии во главе с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем выиграла у команды Великобритании с общим счетом 2:0. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

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В первой игре противостояния Миомир Кецманович (55 АТР) в упорной борьбе обыграл Джека Дрэйпера (60 АТР) со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).





Во втором матче дня Новак Джокович выиграл у первого номера сборной Великобритании Кэмерона Норри (18 АТР) со счетом 6:4, 6:4. Благодаря этой победе Джокович увеличил свою беспроигрышную серию в одиночных матчах Кубка Дэвиса. Для него это была 21-я победа, 36-летний Новак не проигрывал на Кубке Дэвиса с 2009 года.





Таким образом, Сербия вышла в полуфинал, где сыграет с Италией, которая в четвертьфинале одолела Нидерланды (2:1).