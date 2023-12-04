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Экс-первая ракетка мира Трэйси Остин рассказала, чем Джокович впечатлил ее в 2023 году

Трэйси Остин рассказала, чем Джокович впечатлил ее в 2023 году Фото: wta
Двукратная чемпионка US Open, бывшая первая ракетка мира американка Трэйси Остин высказалась о выступлениях серба Новака Джоковича в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

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Легенда американского тенниса призналась, что лучший теннисист планеты Новак Джокович, сейчас соревнуется не только с собой или соперниками, но и с историей.

"Какой невероятный год был у Новака Джоковича! Победа на трех мэйджорах в 36 лет показывает, что его жажда быть лучшим не угасает. Новак всегда стремится добиться улучшений во всем, от диеты до ловкости и ударов. Среди его поразительных цифр для меня выделяется вот что. На "Ролан Гаррос" Новак провел шесть тай-брейков – 55 очков. И за эти 55 очков он не сделал ни одной невынужденной ошибки. Мы знаем, что в теннисе одни очки важнее других. И, когда это особенно важно, Новак включается на все 100%. Сейчас он соревнуется не только с собой или соперниками, но и с историей", — приводит слова Остин Tennis.com.

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приблизилась к рекорду Трэйси Остин. По ходу сезона 2023 наша теннисистка четыре раза обыгрывала первых ракеток мира. Таких результатов не было с 1979 года. В этом сезоне Рыбакина трижды одержала победу над Игой Швёнтек (Australian Open, BNP Paribas Open, Internazionali BNL d’Italia) и Ариной Соболенко (China Open).

Большее количество раз первых ракеток мира обыгрывала лишь Трэйси Остин в 1979 году. Американка одержала шесть побед над лидерами рейтинга.

Также Елена Рыбакина вошла в топ-5 по количеству ударов навылет в 2023 году. 

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