Елена Рыбакина вошла в топ-5 по количеству ударов навылет

В активе белорусской теннисистки 1922 виннерса (winners) в WTA-туре 2023 года. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина расположилась на четвертой строчке списка, на ее счету 1556 ударов навылет.

Лидеры по виннерсам в WTA-туре. 2023 год

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 1922;

2. Елена Остапенко (Латвия) – 1832;

3. Каролин Гарсия (Франция) – 1829;

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 1556;

5. Людмила Самсонова (Россия) – 1463.

В этом сезоне 25-летняя Соболенко впервые выиграла титул на турнире "Большого шлема" и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Также Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде. Отметим, что Арине не удалось завершить сезон на первой строчке мирового рейтинга.

