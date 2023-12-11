Арина Соболенко и Онс Жабер проведут выставочный матч в Саудовской Аравии
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Их встреча была анонсирована заранее, а сейчас стала известна ее точная дата – 26 декабря.
Теннисистки встречались на корте шесть раз, и Соболенко одержала четыре победы. По ходу прошедшего сезона у спортсменок было два очных матча. Жабер обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона, а затем белоруска взяла реванш в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).
Соболенко и Жабер завершили сезон выступлением на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне (Мексика). Представительница Туниса не смогла преодолеть групповой этап, а Арина дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице турнира – Иге Швёнтек (Польша).
Ранее первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина в Дубае (ОАЭ) начала подготовку к сезону 2024 года.