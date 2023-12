Арина Соболенко обыграла Онс Жабер в выставочном матче в Саудовской Аравии

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Чемпионка Australian Open -2023 выиграла у Онс Жабер со счетом 4:6 6:3 6:2. Участницы выставочного матча получили памятные статуэтки.

В официальных матчах теннисистки встречались на корте шесть раз, и Соболенко одержала четыре победы. По ходу прошедшего сезона у спортсменок было два очных матча. Жабер обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона, а затем белоруска взяла реванш в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

أجواء حماسية ممتعة عاشها الحضور 😍🔥

في مباراة كأس الرياض للتنس بين سابالينكا وأنس جابر 🏆🎾



Audiences were enjoying the electrifying atmosphere and witnessing a strong start to the matches of the #RiyadhSeason Tennis Cup 😍🎾🔥#BigTime pic.twitter.com/xQwNfYpr9I