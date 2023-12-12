Стало известно, когда пройдут слушания по делу Симоны Халеп

Слушания по делу двукратной чемпионки турниров "Большого шлема", экс-первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп против Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 7 по 9 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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В сентябре текущего года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.

В октябре Халеп сообщила, что подала в CAS апелляцию на решение отстранить ее на четыре года. Позже в суде сообщили, что зарегистрировали апелляцию спортсменки.

Ранее были представлены все лауреаты ежегодной премии WTA Awards.