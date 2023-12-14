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Алекс де Минор признан лучшим теннисистом сезона в Австралии

Алекс де Минор признан лучшим теннисистом сезона в Австралии Фото: atp
Алекс де Минор (12 АТР) получил главную теннисную награду Австралии – медаль Ньюкомба – как лучший теннисист сезона, сообщает Zakon.kz.

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Отметим, де Минор во второй раз взял эту награду. Ранее он выигрывал ее в 2018 году вместе с Эшли Барти. В 2023 году австралиец стал триумфатором турнира в Акапулько, одержал шесть побед над соперниками из топ-10 и помог сборной Австралии дойти до финала Кубка Дэвиса.

Ежегодная награда Джона Ньюкомба была учреждена в 2010 году. Премия вручается как ведущим спортсменам, так и тренерам, судьям, юниорам, спортсменам с ограниченными возможностями, волонтерам. Чаще всего награду получала трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Эшли Барти – пять раз (2017, 2018, 2019, 2021, 2022).

Ранее стало известно, что 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" в паре и миксте представитель Индии Леандер Паес в 2024 году будет введен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США).


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