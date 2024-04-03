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Арина Соболенко: Движение – это лекарство для тела и души

Арина Соболенко выложила видео в социальных сетях с тренировки, сопроводив его мотивационной цитатой Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила видео в социальных сетях с тренировки, сопроводив его мотивационной цитатой, сообщает Zakon.kz.

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Арина Соболенко готовится к выступлению на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте, который пройдет с 15 по 21 апреля. Соболенко является трехкратной финалисткой этих соревнований. В прошлом году в титульной встрече ее остановила чемпионка двух последних розыгрышей – первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

"Движение – это лекарство для тела и души", – написала Соболенко в своих социальных сетях.

В последнее время Арина Соболенко сталкивается с трудностями в женском туре. Двукратной чемпионке Australian Open не удается выйти в стадию четвертьфинала на третьем турнире WTA подряд. В третьем круге "тысячника" в Майами (США) Соболенко уступила представительнице Украины Ангелине Калининой, на стадии 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе белоруска потерпела поражение от Эммы Наварро из США, а 20 февраля Арина в 1/16 финала WTA -1000 в ОАЭ проиграла Донне Векич из Хорватии.

Перед стартом Открытого чемпионата Майами стало известно о смерти возлюбленного Арины Соболенко. Экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов погиб в Майами, куда прилетел поддержать вторую ракетку мира.

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