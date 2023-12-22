Видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Швёнтек на выставочном турнире в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит крупный выставочный командный турнир World Tennis League (WTL) с участием топовых теннисистов и звезд мировой эстрады. Елена Рыбакина (4 WTA) помогла своей команде одержать победу над коллективом Иги Швёнтек. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка выступает за команду "Falcons". Перед самым стартом турнира в группе Елены Рыбакиной произошли изменения в составе – вместо Лейлы Фернандес (Канада) и Фрэнсиса Тиафо (США) были заявлены Сорана Крыстя (Румыния) и Сумит Нагал (Индия). Всего на турнире представлено четыре квартета (16 игроков). Команды сыграют по круговой системе, две лучшие из них выйдут в финал.

В стартовый день команда Елены Рыбакиной встречалась с квартетом "Hawks", в состав которого вошли: Ига Швёнтек (Польша), Каролин Гарсия (Франция), Хуберт Хуркач (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия).

В парной игре Елена Рыбакина и Сорана Кырстя выиграли у Иги Швёнтек и Каролин Гарсии со счетом 6:4.





В одиночном матче сильнейшая теннисистка Казахстана провела две партии против первой ракетки мира Иги Швёнтек. В первом сете Рыбакина проиграла со счетом 4:6, а во второй партии праздновала успех со счетом 10:8. Таким образом, команда казахстанской теннисистки одержала победу со счетом 27:24. Также Рыбакина были признана самым ценным игроком (MVP) первого игрового дня.

Ранее стало известно, в какой форме Рыбакина поедет на Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.