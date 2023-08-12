Елена Рыбакина: Я никогда не играла так поздно

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою победу в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (Канада). Четвертая ракетка мира призналась, что впервые в карьере провела такой тяжелый матч, сообщает Zakon.kz.

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Встреча длилась три часа и 30 минут, в упорной борьбе Рыбакина одержала победу со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). Не смотря на поздний час, зрители на трибунах поддерживали теннисисток, игра завершилась в три часа ночи по канадскому времени. Елена Рыбакина в интервью на корте поблагодарила публику за поддержку.

"Я уничтожена, ребята. Благодарна болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи. Я проводила три сета, действительно тяжелых игр, но, чтобы так… Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться", – сказала Рыбакина после матча. Елена Рыбакина

За выход в финал соревнований Рыбакина сразится с еще одной россиянкой, Людмилой Самсоновой (15 в рейтинге WTA).

Ранее был представлен видеообзор матча Рыбакина – Касаткина.