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Елена Рыбакина сыграла против Арины Соболенко в одиночном разряде Мировой теннисной лиги

Елена Рыбакина сыграла против Арины Соболенко в одиночном разряде Мировой теннисной лиги Фото: wta
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит крупный выставочный командный турнир World Tennis League (WTL) с участием топовых теннисистов и звезд мировой эстрады. Во второй игровой день коллектив Елены Рыбакиной (Falcons) проиграл команде Арины Соболенко (Kites), сообщает Zakon.kz.

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Результаты второго игрового дня (22 декабря)

Falcons – Kites – 30:33

Елена Рыбакина/ Сорана Кырстя (Falcons) – Арина Соболенко/ Паула Бадоса (Kites) – 7:6(7:5)

Тэйлор Фриц/ Сумит Нагал (Falcons) – Ллойд Харрис/ Григор Димитров (Kites) – 7:6(7:5)

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Тэйлор Фриц/ Сорана Кырстя (Falcons) – Ллойд Харрис/ Паула Бадоса (Kites) – 7:5

Тэйлор Фриц (Falcons) – Григор Димитров (Kites) – 3:6

Елена Рыбакина (Falcons) – Арина Соболенко (Kites) – 6:7(2)

Решающий тай-брейк – Елена Рыбакина (Falcons) – Арина Соболенко (Kites) – 6:10.

В стартовый день турнира команда Елены Рыбакиной обыграла квартет "Hawks" (27:24), в состав которого вошли: Ига Швёнтек (Польша), Каролин Гарсия (Франция), Хуберт Хуркач (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия).

Пахита Амири
Рыбакина Елена Абу-Даби
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