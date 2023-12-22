Елена Рыбакина сыграла против Арины Соболенко в одиночном разряде Мировой теннисной лиги
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Результаты второго игрового дня (22 декабря)
Falcons – Kites – 30:33
Елена Рыбакина/ Сорана Кырстя (Falcons) – Арина Соболенко/ Паула Бадоса (Kites) – 7:6(7:5)
Тэйлор Фриц/ Сумит Нагал (Falcons) – Ллойд Харрис/ Григор Димитров (Kites) – 7:6(7:5)
Тэйлор Фриц/ Сорана Кырстя (Falcons) – Ллойд Харрис/ Паула Бадоса (Kites) – 7:5
Тэйлор Фриц (Falcons) – Григор Димитров (Kites) – 3:6
Елена Рыбакина (Falcons) – Арина Соболенко (Kites) – 6:7(2)
Решающий тай-брейк – Елена Рыбакина (Falcons) – Арина Соболенко (Kites) – 6:10.
В стартовый день турнира команда Елены Рыбакиной обыграла квартет "Hawks" (27:24), в состав которого вошли: Ига Швёнтек (Польша), Каролин Гарсия (Франция), Хуберт Хуркач (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия).