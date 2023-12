Елена Рыбакина встретилась с Ариной Соболенко в парной игре на турнире в Абу-Даби

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

В каждом коллективе, который носит названия птиц ("Соколы", "Орлы", "Коршуны" и "Ястребы"), по два теннисиста и две теннисистки. На предварительном этапе команды сыграют между собой по круговой системе (каждый с каждым). В рамках матчевой встречи запланированы пять игр: мужская одиночка, женская одиночка, мужские и женские пары и микст. Каждая встреча состоит из одного сета.

В женском парном разряде казахстанская теннисистка вместе с румынкой Сораной Крыстя провели встречу против двух близких подруг Арины Соболенко из Беларуси и испанки Паулы Бадосы из команды "Kites". Игра завершилась в пользу Рыбакиной и Крыстя со счетом 7:6.

The day begins with another nail-biter 🔥

The Women’s Doubles witnessed one of the greatest thrillers of the court, with the #Falcons winning it at the end 🙌#WTL #WorldTennisLeague #MeteoraDevelopers #Day2 #Tennis #AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/e3r1mNtHZy