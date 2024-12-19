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Все о теннисе

Мировая теннисная лига: Рыбакина проиграла Соболенко на выставочном турнире в Абу-Даби

Мировая теннисная лига: Рыбакина проиграла Соболенко на выставочном турнире в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:12 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Абу-Даби (ОАЭ) стартовала Мировая теннисная лига (World Tennis League). В выставочном турнире среди смешанных команд принимают участие казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

В стартовом матче дня сразились команды "Falcons" (Соколы) и "Hawks" (Ястребы). В женском парном разряде российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко обыграли первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину и француженку Каролин Гарсию со счетом 7:6 (7:5).

Андреева и Соболенко отыграли четыре сетбола при счете 4:5. Они выступают за команду "Хоукс". Вместе с ними в коллективе играют австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Рыбакина и Гарсия попали в команду "Фэлконс", в составе которой российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов.

В женской одиночной игре Арина Соболенко в упорной борьбе обыграла шестую ракетку мира Рыбакину со счетом 7:6 (7:3). Елена проигрывала со счетом 0:5, но смогла перевести игру на тай-брейк.

Ранее Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с бывшим тренером Джоковича.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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