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Новак Джокович прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в выставочном матче

Новак Джокович прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в выставочном матче Фото: RiyadhSeason
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от двукратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

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Встреча лучших теннисистов мира завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 20-летнего Алькараса.

"Фантастика, что в нашем спорте есть Алькарас. То, чего он достиг в столь юном возрасте, впечатляет. Он будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10-15 лет. У него, его семьи, его отца правильные ценности, он скромен и трудолюбив", – сказал Джокович в интервью на корте.

В прошедшем сезоне 36-летний Джокович выиграл три турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии (обыграл грека Стефаноса Циципаса), "Ролан Гаррос" (обыграл норвежца Каспера Рууда) и US Open-2023 (обыграл россиянина Даниила Медведева). Единственное поражение в финале ТБШ он потерпел именно от Алькараса на Уимблдоне. 

Ранее Новак Джокович был признан лучшим спортсменом Европы в 2023 году. 

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