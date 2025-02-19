Джокович прокомментировал сенсационное поражение от Берреттини на старте турнира в Дохе

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в первом круге турнира серии ATP-500 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

Автор множества рекордов в мировом теннисе проиграл со счетом 6:7 (4:7), 2:6 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open-2025.

"Нет, я не чувствовал ни боли, ни какого-либо дискомфорта. Просто меня победил более сильный игрок. Конечно, мой уровень был не таким, как я хотел. Я двигался не так хорошо, но у меня ничего не болело, так что моему поражению нет оправдания. Маттео провел мастер-класс. Тактически он был безупречен и очень хорошо подавал. Это его заслуга", – приводит слова Джоковича L’Equipe.

Новак Джокович впервые с Олимпиады-2016 (8 августа 2016 года) потерпел поражение в первом круге турнира на хардовом покрытии. Тогда, в первом раунде ОИ-2016, Джокович (1) неожиданно проиграл Хуан-Мартину дель Потро со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Дель Потро впоследствии завоевал "серебро".

Теперь легендарный теннисист продолжит выступление в Дохе в парном разряде вместе Фернандо Вердаско (Испания), который на время турнира в Катаре стал тренером Ноле.

Ранее в стартовой игре парного разряда Новак и Фернандо обыграли казахстанско-российский дуэт Бублик / Хачанов.