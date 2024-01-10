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Дмитрий Попко пробился во второй круг турнира серии "Челленджер" в Аргентине
Фото: KTF
В Буэнос-Айресе (Аргентина) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (417 в рейтинге ATP) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
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В стартовом матче основной сетки турнира теннисист из Казахстана одержал победу над бразильцем Орландо Лусом (366 АТР) со счетом 5:7, 6:4, 6:1.
Во втором раунде Дмитрий Попко сыграет с немецким игроком Тимо Штоддером (327 АТР).
Стоит отметить, что Дмитрий Попко пробился в основную сетку турнира в Буэнос-Айресе через квалификацию.
Ранее другой казахстанский теннисист, Бейбит Жукаев, вышел во второй раунд отборочного турнира Australian Open-2024.
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