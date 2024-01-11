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Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира в Аргентине

Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира в Аргентине Фото: KTF
В Буэнос-Айресе (Аргентина) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (417 в рейтинге ATP) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в 1/4 финала теннисист из Казахстана одержал победу над немецким игроком Тимо Штоддером (327 АТР) со счетом 7:6, 6:4.

Стоит отметить, что Дмитрий Попко пробился в основную сетку турнира в Буэнос-Айресе через квалификацию.

В следующем раунде Попко сыграет с американцем Тристаном Бойером (268 АТР).

Ранее в стартовом круге Дмитрий выиграл у бразильца Орландо Луса (366 АТР) со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

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Буэнос-Айрес Казахстан
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