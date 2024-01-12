Александр Бублик провел очередной зрелищный матч, но не вышел в финал турнира АТР-250 в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (31 АТР) провел матч 1/2 финала в одиночном разряде против британца Джека Дрейпера (62 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу британского спортсмена. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Дрейпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В финале соревнований в Аделаиде Дрейпер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своем полуфинале разгромил американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1.

Ранее в 1/4 финала состязаний в Аделаиде Александр Бублик в упорной борьбе обыграл Лоренцо Музетти (25 АТР) со счетом 6:3, 6:7, 7:5.