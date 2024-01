Александр Бублик провел очередной зрелищный матч, но не вышел в финал турнира АТР-250 в Аделаиде

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу британского спортсмена. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Дрейпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В финале соревнований в Аделаиде Дрейпер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своем полуфинале разгромил американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1.

Another day, another Bublik trickshot😆



Stop scrolling and enjoy some magic 👇@BublikAlexander | @AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/ds30JEdO0c