Дмитрий Попко вышел в финал турнира в Аргентине

В Буэнос-Айресе (Аргентина) проходит турнир серии "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел полуфинальный матч в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в финал Дмитрий Попко (417 АТР) без особых проблем обыграл бразильца Жоао Фонсека со счетом 6:2, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 26 минут. За это время Дмитрий Попко два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В решающей игре казахстанец сыграет против Гонсало Буэно (415 АТР) из Перу. Стоит отметить, что оба игрока дошли до финальной стадии через квалификацию.

Ранее был представлен видеообзор финалов турниров WTA-500 и АТР-250 в Аделаиде.