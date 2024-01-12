Видеообзор полуфинального матча Бублик – Дрейпер на турнире АТР-250 в Аделаиде

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик провел полуфинальный матч на турнире серии АТР-250 в одиночном разряде. Наш спортсмен в увлекательном матче уступил британцу Джеку Дрейперу (62 АТР) – 6:7 (2:7), 4:6. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Соперники продемонстрировали игру высокого уровня. Теннисисты порадовали болельщиков множеством удивительных розыгрышей, которые включали в себя удары на любой вкус. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Дрейпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В финале соревнований в Аделаиде Дрейпер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своем полуфинале разгромил американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1.

Ранее определился соперник Александра Бублика по первому кругу Открытого чемпионата Австралии.