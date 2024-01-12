Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор полуфинального матча Бублик – Дрейпер на турнире АТР-250 в Аделаиде

теннисист Фото: АТР
Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик провел полуфинальный матч на турнире серии АТР-250 в одиночном разряде. Наш спортсмен в увлекательном матче уступил британцу Джеку Дрейперу (62 АТР) – 6:7 (2:7), 4:6. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Соперники продемонстрировали игру высокого уровня. Теннисисты порадовали болельщиков множеством удивительных розыгрышей, которые включали в себя удары на любой вкус. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Дрейпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В финале соревнований в Аделаиде Дрейпер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в своем полуфинале разгромил американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1.

Ранее определился соперник Александра Бублика по первому кругу Открытого чемпионата Австралии. 

Читайте также

Определились первые соперники Александра Бублика и Юлии Путинцевой на Australian Open

Александр Бублик провел очередной зрелищный матч, но не вышел в финал турнира АТР-250 в Аделаиде

Фото: Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн для участия в Australian Open-2024

Пахита Амири
Бублик Александр Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Финал Суперкубка
Очередное "Эль-класико" пройдет в финале Суперкубка Испании-2024
Казахстанская дзюдоистка уничтожила свою карьеру, купив спортивное питание в магазине
Казахстанская дзюдоистка уничтожила свою карьеру, купив спортивное питание в магазине
Футбол Мнение Тренера
Наставник "Барсы" верит в победу своей команды в финале Суперкубка
Футбол Ультиматум Федерации
Избежавшие авиакатастрофы футболисты Гамбии поставили ультиматум федерации
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: