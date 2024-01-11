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Видеообзор невероятной победы Александра Бублика на турнире АТР-250 в Аделаиде

Видеообзор невероятной победы Александра Бублика на турнире АТР-250 в Аделаиде Фото: Андрей Ударцев, KTF
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (31 АТР) вышел в полуфинал турнира серии АТР-250 в Аделаиде. В 1/4 финала наш спортсмен одержал блестящую победу над 25 ракеткой мира Лренцо Музетти (Италия) со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. Представлен видеообзор встречи, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, в решающем сете Александр Бублик отыграл матчбол у соперника и склонил чашу весов в свою пользу. Матч длился два часа и 40 минут. Казахстанец в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.


Ранее теннисисты встречались между собой в 2022 году на травяном турнире АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Тогда соперникам удалось провести всего одну партию, которая осталась за Бубликом (6:3). Лоренцо Музетти отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Таким образом, в очном противостоянии Александр ведет со счетом 2:0.

В полуфинале Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером (62 АТР), который неожиданно выиграл у первого сеяного турнира в Аделаиде американца Томми Пола (14 АТР) – 6:1, 6:4. 

Ранее другой казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал парного разряда турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде. 

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