Дмитрий Попко упустил чемпионский титул на "Челленджере" в Аргентине
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В решающем матче Дмитрий Попко (417 АТР) проиграл Гонсало Буэно (415 АТР) из Перу. Стоит отметить, что оба игрока дошли до финальной стадии через квалификацию.
Встреча длилась 2 час и 30 минут. За это время Дмитрий Попко три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Гонсало Буэно выиграл свой дебютный титул на турнирах серии "Челленджер".
¡INMENSAMENTE BUENO! 🇵🇪🏆— Desde la Qualy Perú (@DesdeLaQualy_pe) January 14, 2024
Gonzalo Bueno se consagra CAMPEÓN del Challenger de Buenos Aires 🇦🇷 tras vencer a Dmitry Popko en un partido de infarto donde salvó 3 MATCH PONTS.
Primer título challenger para Gonzalo que escala hasta el puesto 322.
HISTÓRICO pic.twitter.com/KdvjtnfnJr
Ранее в полуфинале соревнований в Буэнос-Айресе Дмитрий Попко без особых проблем обыграл бразильца Жоао Фонсека со счетом 6:2, 6:4.
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