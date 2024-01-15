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Дмитрий Попко упустил чемпионский титул на "Челленджере" в Аргентине

Дмитрий Попко упустил чемпионский титул на Челленджере в Аргентине Фото: KTF
В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился турнир серии "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел финальный матч в одиночном разряде. Наш игрок остановился в шаге от дебютного титула "Челленджера", сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче Дмитрий Попко (417 АТР) проиграл Гонсало Буэно (415 АТР) из Перу. Стоит отметить, что оба игрока дошли до финальной стадии через квалификацию.

Встреча длилась 2 час и 30 минут. За это время Дмитрий Попко три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Гонсало Буэно выиграл свой дебютный титул на турнирах серии "Челленджер".

Ранее в полуфинале соревнований в Буэнос-Айресе Дмитрий Попко без особых проблем обыграл бразильца Жоао Фонсека со счетом 6:2, 6:4.

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Буэнос-Айрес Казахстан
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