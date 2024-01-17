Дмитрий Попко успешно стартовал на "Челленджере" в Аргентине

В Буэнос-Айресе (Аргентина) стартовал турнир серии "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (358 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Дмитрий Попко одержал победу над испанцем Карлосом Санчесом Ховером (362 АТР) со счетом 6:3, 7:6.

Встреча длилась 1 час и 37 минут. За это время Дмитрий Попко пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем раунде казахстанец сыграет со словаком Йозефом Коваликом.



На прошлой неделе Дмитрий Попко стал финалистом другого турнира серии "Челленджер" в столице Аргентины.