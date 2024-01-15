Вторая ракетка Казахстана среди мужчин успешно стартовал на "Челленджере" в Испании

На живописном острове Тенерифе (Испания) стартовал турнир серии "Челленджер". В квалификационных соревнованиях матч первого круга провел казахстанский теннисист Денис Евсеев (184 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Отборочный этап состоит из двух раундов. Вторая ракетка Казахстана Евсеев успешно преодолел стартовый круг. За 57 минут Денис разгромил испанского игрока Кеная Ортиса Гонсалеса со счетом 6:3, 6:0.

В этой игре Денис Евсеев выполнил два эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10.

В финале квалификации Евсеев сыграет с литовцем Вилиусом Гаубасом (373 АТР).

В прошлом году на острове вечной весны победу праздновал россиянин Александр Шевченко, который в ближайшее время будет выступать за Казахстан.