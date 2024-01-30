Михаил Кукушкин пробился во второй круг "Челленджера" в Германии
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В первом раунде казахстанец одержал победу над французом Максимом Жанвье со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. За это время Кукушкин один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-понта из восьми (50%).
Соперником Михаила по второму кругу стал Мартин Дамм (США), который выбил из состязаний Маттиа Белуччи (Италия), посеянного под шестым номером (6:3, 6:3).
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