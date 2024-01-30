Михаил Кукушкин пробился во второй круг "Челленджера" в Германии

В Кобленце (Германия) стартовал турнир серии "Челленджер". Ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин провел матч первого круга основной сетки мужского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В первом раунде казахстанец одержал победу над французом Максимом Жанвье со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. За это время Кукушкин один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-понта из восьми (50%).

Соперником Михаила по второму кругу стал Мартин Дамм (США), который выбил из состязаний Маттиа Белуччи (Италия), посеянного под шестым номером (6:3, 6:3).

Ранее стало известно, что в составе мужской сборной Казахстана произошли изменения в преддверии гостевой встречи с командой Аргентины на Кубке Дэвиса.