Михаил Кукушкин не смог преодолеть второй круг "Челленджера" в Германии

В Кобленце (Германия) проходит турнир серии "Челленджер". Ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин провел матч второго круга основной сетки мужского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Ветеран казахстанского тенниса проиграл 20-летнему американцу Мартину Дамму-младшему 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (3:7). Игра длилась 2 часа 45 минут. За это время Кукушкин три раза подал навылет, допустил две ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта из 10. Соперник Михаила по ходу матча выполнил 39 эйсов при 10 двойных ошибках.

Ранее в первом раунде Михаил Кукушкин одержал победу над французом Максимом Жанвье со счетом 6:4, 6:1.