Видеообзор победного матча Александра Бублика в полуфинале турнира АТР-250 в Монпелье

На турнире АТР-250 в Монпелье (Франция) завершились полуфиналы в одиночном разряде. Казахстанский теннисист Александр Бублик (№27 АТР) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (№30 АТР) со счетом 4:6, 6:4, 6:4 и вышел в финал соревнований. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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После победы в полуфинале лидер мужской сборной Казахстана поделился своими эмоциями.

"Я счастлив пройти дальше. Особенно на крытых кортах. Я оставил все силы на корте. И постараюсь в финале сделать это снова", – приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

В финале турнира Александр Бублик сыграет с 37-й ракеткой мира из Хорватии Борной Чоричем, который преодолел полуфинальную стадию на отказе седьмой ракетки мира Хольгера Руне. Игрок из Дании при счете 3:6, 1:4 отказался продолжать борьбу из-за травмы правого предплечья.

Ранее в четвертьфинале этого турнира состоялось казахстанское дерби между первой и второй ракетками страны.