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"Битва сильнейших": чемпионы "Больших шлемов" сыграют в новом турнире в Эр-Рияде

6 Kings Slam Фото: АТР
Ежегодный фестиваль Riyadh Season, проходящий в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), анонсировал проведение под своей эгидой нового выставочного турнира, который соберет звезд мирового тенниса, сообщает Zakon.kz.

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Турнир, получивший название 6 Kings Slam, состоится в столице Саудовской Аравии в октябре 2024 года. По информации организаторов развлекательного фестиваля, участие в соревнованиях примут сербский теннисист Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев и датский теннисист Хольгер Руне.

6 Kings Slam

Фото: RiyadhSeason

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