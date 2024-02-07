Энди Маррей проиграл шестой матч подряд и установил личный антирекорд

Экс-первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, 36-летний представитель Великобритании Энди Маррей проиграл шестой матч подряд в туре. Это личный антирекорд теннисиста по поражениям, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Последний раз трехкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион одерживал победу в октябре прошлого года.

7 февраля в матче первого круга турнира АТР-250 в Марселе (Франция) британский теннисист в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (№66 АТР) со счетом 5:7, 4:6.

Энди Маррей высказался о личном антирекорде по поражениям.

"Возможно, мне придется выступать в "Челленджерах". Самым простым в этой ситуации было бы завершить карьеру. Но я продолжаю, потому что люблю эту игру, люблю тренироваться. Сейчас конкурировать непросто. Но это никак не влияет на мою карьеру. Никакая серия поражений не изменит того, чего я добился, когда был в хорошей форме. Однако, когда ты не можешь победить, ты теряешь уверенность", – приводит слова Маррея ESPN AR.

В первом круге прошедшего Australian Open-2024 Маррей проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри, который занимает 30 место в мировом рейтинге (6:4, 6:2, 6:2).

Ранее Борис Беккер объявил о завершении сотрудничества с Хольгером Руне.