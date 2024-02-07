Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Энди Маррей проиграл шестой матч подряд и установил личный антирекорд

Энди Маррей проиграл шестой матч подряд и установил личный антирекорд Фото: Х/the_LTA
Экс-первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, 36-летний представитель Великобритании Энди Маррей проиграл шестой матч подряд в туре. Это личный антирекорд теннисиста по поражениям, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Последний раз трехкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион одерживал победу в октябре прошлого года.

7 февраля в матче первого круга турнира АТР-250 в Марселе (Франция) британский теннисист в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (№66 АТР) со счетом 5:7, 4:6.

Энди Маррей высказался о личном антирекорде по поражениям.

"Возможно, мне придется выступать в "Челленджерах". Самым простым в этой ситуации было бы завершить карьеру. Но я продолжаю, потому что люблю эту игру, люблю тренироваться. Сейчас конкурировать непросто. Но это никак не влияет на мою карьеру. Никакая серия поражений не изменит того, чего я добился, когда был в хорошей форме. Однако, когда ты не можешь победить, ты теряешь уверенность", – приводит слова Маррея ESPN AR.

В первом круге прошедшего Australian Open-2024 Маррей проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри, который занимает 30 место в мировом рейтинге (6:4, 6:2, 6:2).

Ранее Борис Беккер объявил о завершении сотрудничества с Хольгером Руне. 

Пахита Амири
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Финал Кубок Азии
Иордания впервые в истории сыграет в финале Кубка Азии по футболу
Месси сделал первое заявление после скандала в Гонконге
Месси сделал первое заявление после скандала в Гонконге
Футбол Товарищеский Матч
Футболисты Казахстана проведут товарищеский матч с европейской сборной
"Барыс" снова проиграл "Амуру"
"Барыс" снова проиграл "Амуру"
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: