Александр Недовесов сенсационно проиграл на старте турнира АТР-250 в США

В Делрэй-Бич (США) проходит турнир серии АТР-250. Сильнейший теннисист Казахстана в парном мужском разряде Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре парного разряда Александр Недовесов и Гонсало Эскобар потерпели поражение от дуэта Эндрю Харрис (Австралия)/Доминик Кепфер (Германия) со счетом 6:7, 6:7.

Встреча продлилась один час и 47 минут. За это время Недовесов и Эскобар исполнили четыре подачи навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Ранее ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Манаме.