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Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале турнира в Роттердаме
Фото: АТР
В Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир серии АТР-500. Представитель Казахстана Александр Шевченко (№57 АТР) провел матч 1/4 финала одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
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23-летний Александр Шевченко, который в этом году поменял российское гражданство на казахстанское, в упорной борьбе потерпел поражение от болгарского теннисиста Григора Димитрова (№13 АТР) со счетом 6:7, 6:3, 4:6. Встреча продлилась два часа.
Semi-Finals Calling! 🤙@GrigorDimitrov defeats Shevchenko 7-6 3-6 6-4 to book his place in a 4th career semi-final in Rotterdam #abnamroopen pic.twitter.com/yu7ECXBMZu— Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2024
Ранее Александр Шевченко сенсационно обыграл седьмую ракетку мира Хольгера Руне из Дании.
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