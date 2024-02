Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

23-летний Александр Шевченко, который в этом году поменял российское гражданство на казахстанское, в упорной борьбе потерпел поражение от болгарского теннисиста Григора Димитрова (№13 АТР) со счетом 6:7, 6:3, 4:6. Встреча продлилась два часа.

Semi-Finals Calling! 🤙@GrigorDimitrov defeats Shevchenko 7-6 3-6 6-4 to book his place in a 4th career semi-final in Rotterdam #abnamroopen pic.twitter.com/yu7ECXBMZu