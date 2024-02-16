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Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Александр Шевченко проиграл в четвертьфинале турнира в Роттердаме Фото: АТР
В Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир серии АТР-500. Представитель Казахстана Александр Шевченко (№57 АТР) провел матч 1/4 финала одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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23-летний Александр Шевченко, который в этом году поменял российское гражданство на казахстанское, в упорной борьбе потерпел поражение от болгарского теннисиста Григора Димитрова (№13 АТР) со счетом 6:7, 6:3, 4:6. Встреча продлилась два часа.

Ранее Александр Шевченко сенсационно обыграл седьмую ракетку мира Хольгера Руне из Дании. 

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