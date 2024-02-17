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Михаил Кукушкин выиграл 15-й "Челленджер" в карьере

Михаил Кукушкин выиграл 15-й "Челленджер" в карьере Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№231 АТР) оказался сильнее француза Ришара Гаске, занимающего 130-ю строчку рейтинга планеты, в финале "Челленджера" в Манаме (Бахрейн) - 7/6(5), 6/4, сообщает Zakon.kz.

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Кукушкин выиграл первый "Челленджер" в сезоне и 15-й в карьере в одиночном разряде. За титул соревнования в Бахрейне он заработает 125 рейтинговых очков, за счёт чего поднимется в обновленном мировом рейтинге на 162-ю позицию.

Ранее сообщалось, что в Манаме (Бахрейн) в турнире серии "Челленджер" Михаил Кукушкин провел матч третьего круга (1/4 финала) в одиночном разряде. В игре за выход в полуфинал ветеран казахстанского тенниса одержал победу над серьезным соперником из Иордании Абдуллой Шелбаи (№187 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

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