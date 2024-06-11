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Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Германии

Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Германии Фото: wimbledon.com
В Штутгарте (Германия) стартовал травяной турнир серии АТР-250 BOSS OPEN. На соревновании выступит лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Стал известен его первый соперник, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик (17 АТР) начнет свой путь в Штутгарте со второго круга, пропуская первый. Казахстанский теннисист получил третий номер посева. Первым сеяным стал хозяин корта Александр Зверев (4 АТР), второй сеяный – американец Бен Шелтон (14 АТР).

В стартовой игре Александр Бублик встретится с Хамадом Меджедовичем (131 АТР). Соперники впервые сыграют между собой.

В первом круге игрок из Сербии одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (6:7, 6:1, 6:4). Хамад Меджедович выступает на этом турнире по уйлд-кард (WC).

В прошлом году чемпионом турнира BOSS OPEN стал американец Фрэнсис Тиафо (28 АТР). В финале он выиграл у немца Янника Ханфмана (91 АТР) со счетом 4:6, 7:6, 7:6. В этом сезоне турнирная сетка свела прошлогодних финалистов между собой уже на стадии второго круга. 

Ранее стал известен календарь Елены Рыбакиной на травяной сезон. 

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