Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром сотворили сенсацию на турнире АТР-250 в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч 1/4 финала в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Недовесов и Эскобар одержали победу над одним из сильнейших дуэтов мира Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Нил Скупски (Великобритания). Первые сеяные турнира были повержены казахстанско-эквадорским тандемом со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 10:6.

В полуфинале Александр и Гонсало сыграют с парой Гвидо Андреоцци (Аргентина)/Мигель Рейес-Варела (Мексика).

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№21 АТР) потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (№46 АТР) в 1/4 финала одиночного разряда турнира в Дохе (Катар).