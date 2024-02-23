Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром сотворили сенсацию на турнире АТР-250 в Мексике
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В игре за выход в полуфинал Недовесов и Эскобар одержали победу над одним из сильнейших дуэтов мира Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Нил Скупски (Великобритания). Первые сеяные турнира были повержены казахстанско-эквадорским тандемом со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 10:6.
В полуфинале Александр и Гонсало сыграют с парой Гвидо Андреоцци (Аргентина)/Мигель Рейес-Варела (Мексика).
Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№21 АТР) потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (№46 АТР) в 1/4 финала одиночного разряда турнира в Дохе (Катар).