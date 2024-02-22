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Александр Бублик покидает турнир АТР-250 в Дохе

Александр Бублик покидает турнир в Дохе Фото: KTF
В Дохе (Катар) проходит турнир серии ATP-250. В 1/4 финала одиночного разряда казахстанский теннисист Александр Бублик (№21 АТР) потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (№46 ATP), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

Матч продлился 1 час 18 минут. Попырин в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале соревнований в Дохе Алексей Попырин сыграет с россиянином Кареном Хачановым (№17 АТР), который выступает на этом турнире под вторым номером.

Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко продлил победную серию на американских турнирах.

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