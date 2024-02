Александр Бублик покидает турнир АТР-250 в Дохе

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

Матч продлился 1 час 18 минут. Попырин в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Racing through 🏎️@AlexeiPopyrin99 defeats Bublik 6-4 6-4 to reach his 3rd tour-level semi-final. Will it be ATP Title no.3?#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/KK3GcG9HGr