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Дмитрий Попко продлил победную серию и начал поход за четвертым подряд титулом

Дмитрий Попко продлил победную серию и начал поход за четвертым подряд титулом Фото: KTF
В Тукумане (Аргентина) стартовал турнир серии ITF М25 (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (№309 ATP) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец уверенно обыграл 18-летнего хозяина корта Гонсало Сейтуне со счетом 6:1, 6:3. Во втором круге Попко сыграет с Педро Ямачкине (Перу).

Стоит отметить, Дмитрий одержал 16 победу подряд. Ранее казахстанский теннисист завоевал титулы на трех подряд турнирах в США: сначала он выиграл турнир в Санрайзе, затем – в Палм-Коуст, а на прошлой неделе стал победителем соревнований в Нейплсе.

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