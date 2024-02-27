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Александр Шевченко поделился эмоциями перед стартом на турнире в Дубае

Александр Шевченко поделился эмоциями перед стартом на турнире в Дубае Фото: Андрей Ударцев, KTF
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500. Представитель Казахстана Александр Шевченко свой стартовый матч проведет против третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Казахстанец прокомментировал предстоящую игру, сообщает Zakon.kz.

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Матч между Шевченко и Медведевым на турнире в Дубае пройдет 27 февраля и начнется ориентировочно в 21.00 по времени Астаны.

После жеребьевки экс-россиянин пошутил, что ее необходимо провести заново.

"Я подумал, что лучше заново провести жеребьевку. Он выиграл в прошлом году, он действующий чемпион и просто отличный теннисист. Чтобы победить его, нужно играть как можно лучше, и, надеюсь, он сыграет немного ниже своего среднего уровня. Посмотрим, будем надеяться", – сказал Шевченко.

Теннисисты встречались друг с другом в АТР туре всего один раз. Поединок на "Мастерсе" в Мадриде в прошлом году выиграл Медведев (4:6, 6:1, 7:5).

Ранее на турнире в Дубае успешно стартовал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. 

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