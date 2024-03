Александр Бублик сенсационно вышел в финал турнира в Дубае после дисквалификации Андрея Рублёва

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Первый полуфинальный матч завершился грандиозным скандалом. В конце решающей партии Андрей Рублёв получил дисквалификацию за оскорбление линейного судьи, который по мнению россиянина не заметил мяч в ауте.

Таким образом, при счете 6:7, 7:6, 6:5 игра была завершена в пользу первой ракетки Казахстана. Соперники провели на корте 2 часа 27 минут.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY