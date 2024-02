Елена Рыбакина обошла первую ракетку мира и стала главным "пекарем сезона"

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Аккаунт в социальной сети Х Tennis Bakery (Теннисная пекарня), который ведет статистику матчей с разгромными результатами, представил рейтинг теннисисток, одержавших победу со счетом 6:0 или 6:1 в текущем сезоне. Подобные результаты называют "баранками" и "хлебными палочками".

Главным "пекарем" "баранок" и "хлебных палочек" стала сильнейшая теннисистка страны Елена Рыбакина (№4 WTA) – на ее счету десять партий, выигранных со счетом 6:0 и 6:1. Второе место в данном рейтинге занимает первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек, которая "напекла" в этом году на корте девять "баранок" и "хлебных палочек". На одну "баранку" меньше своим соперницам навесили американка Кори Гауфф (№3 WTA) и белорусская спортсменка Арина Соболенко (№2 WTA).

WTA Players to win the most sets 6-0/6-1 in 2024:



🇰🇿 Rybakina - 10

🇵🇱 Swiatek - 9

🇺🇸 Gauff - 8

🇧🇾 Sabalenka - 8

🇷🇺 Andreeva - 5

🇮🇹 Cocciaretto - 5

🇱🇻 Ostapenko - 5

🇳🇱 Rus - 5

🇭🇷 Vekic - 5